شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يشارك في قافلة توزيع كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الإثنين، معاينة لكراتين الأغذية التي سيتم توزيعها بواقع 3800 كرتونة مواد غذائية على الاسر الاولي بالرعاية في القرى الأكثر احتياجا والمقدمة من مؤسسة «سقيا الماء» بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم جاء ذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وقدم محافظ قنا شكره وتقديره لمؤسسة «سقيا الماء» وكافة مؤسسات المجتمع المدني التي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين البسطاء واهالينا بالمحافظة خاصة في ظل الظروف المعيشية التي فرضتها ازمة فيروس كورونا المستجد، لافتا ان هذه الكراتين والحقائب الغذائية تعد دفعة أولى سوف تتبعها دفعات أخرى طوال الشهر الفضيل.

ومن جانبه، أوضح حسين الباز وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن كرتونة المساعدات الغذائية تزن حوالي 12 كجم وهي عبارة عن، سكر، زيت، سمن، فول، عدس، بلح، مضيفًا انه تم وضع آلية لتوزيع تلك المساعدات حيث تم انتقاء مجموعة من الجمعيات الأهلية تتمتع بسمعة طيبة تتولي توزيع المساعدات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية وذلك عقب مراجعة كشوف المستفيدين التي تم تقديمها للتأكد من وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها.

محافظ قنا يتفقد قافلة كراتين رمضان

محافظ قنا يتفقد قافلة كراتين رمضان

محافظ قنا يتفقد قافلة كراتين رمضان

محافظ قنا يتفقد قافلة كراتين رمضان