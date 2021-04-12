شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 13 عاملا في حادث انقلاب أتوبيس على طريق «شبين الكوم- طملاي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 13 عاملا في حادث انقلاب أتوبيس عمال على طريق «شبين الكوم- طملاي»، الجديد بمدينة منوف، أثناء توجهه للعمل في مصانع مدينة السادات، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى إنقلاب الأتوبيس.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم إزالة آثار الحادث وإعادة سير حركة المرور مرة أخرى.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز منوف، يفيد بانقلاب أتوبيس نقل عمال على طريق شبين الكوم طملاي الجديد، وإصابة 13 شخص على الأقل في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة منوف، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.