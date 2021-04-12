شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يناقش خطة ربط السكة الحديد مع السودان بطول 500 كم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، استعداد الوزارة لتلبية كل مطالب الجانب السودانى، فى سبيل تطوير قطاع النقل، بين مصر والسودان، حيث عُقدت اليوم الإثنين بالخرطوم، جلسة مباحثات موسعة بين الجانبين، فى قطاع النقل.

كما شارك من الجانب المصرى، اللواء حسن الليثى، نائب رئيس هيئة مشروعات النقل، المهندس وجدي رضوان مساعد وزير النقل للسكة الحديد ومترو الأنفاق، واللواء مصطفى عامر رئيس مجلس ادارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، والسفير المصري في السودان حسام عيسى، وأعضاء السفارة المصرية.

وأكد وزير النقل، استراتيجية العلاقات المصرية السودانية، وضرورة توفر الإرادة لتطوير النقل بين البلدين، مشددا على أن المعاونة موجودة من وزارة النقل، بما فى ذلك سرعة اتخاذ القرار لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف وزير النقل، أنه سيتم تطوير ميناء وادي حلفا في أقرب وقت، وتنفيذ الخطة الاسعافية التي طرحها الجانب السوداني فورا، موضحا أنه بعد تنفيذ تلك الخطة، نحن جاهزون لتطوير تشغيل الميناء.

وشدد كامل الوزير على ضرورة تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وسفنها.

وقدم المهندس وليد محمود أحمد مدير عام هيئة سكك حديد السودان، خلال جلسة المباحثات، عرضا عن مجالات التعاون في قطاع النقل بين البلدين، فضلا عن الربط السككي والمسارات المقترحة لتنفيذه.

وتناول العرض الربط السككي، مع مصر عبر وادى حلفا، على أن يتم البدء بالربط من أبو سمبل إلى وادى حلفا، ثم من وادى حلفا إلى أبو حمد بطول 350 كيلومترا، ومن أبو حمد إلى الخرطوم مرورا بعطبرة بطول حوالى 500 كيلومتر.

من جانبه، أكد وزير النقل السوداني أن الإرادة موجودة في وزارتي النقل في البلدين، لافتا إلى أن المهندس كامل الوزير معروف عنه أنه رجل تنفيذ انجازات على الأرض، وبشكل سريع، ونحن مستعدون لمواكبة تلك السرعة في التنفيذ.

وأكد أن الشراكة بين مصر والسودان في مجال النقل تعكس الدور التنسيقي بين الجانبين، لافتا إلى أن هيئة وادي النيل يجب أن تكون نموذجا للشراكة الحقيقية بين مصر والسودان.

ونوه بتوافر الإرادة لدى وزير النقل المهندس كامل الوزير ودعم الجانب المصري لتطوير التعاون في قطاع النقل بين البلدين، داعيا اللجان الفنية المختصة بموضوع الربط السككي إلى العمل بشكل سريع في هذا المشروع الكبير.

وشكر وزير النقل السوداني، الجانب المصري على سرعة الاستجابة بخصوص الاتفاق حول بروتوكول التدريب في مجال النقل والذي بدأ تنفيذه بشكل سريع ويتواصل في تلك الفترة.

وقدم الجانب السوداني عرضا عن التعاون مع مصر في مجال صيانة محركات قاطرات هيئة السكة الحديد السودانية في الشركة المصرية لخدمات القطارات "إيرماس"، وتفعيل بروتوكول التدريب والتعاون مع شركة "إيرماس" للتدريب الفني، والاستفادة من خبرات الجانب المصري في هذا المجال والمجالات المقترحة للتدريب في مصر.