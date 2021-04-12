شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تعلن منافذ جديدة لأصحاب المعاشات للحصول على مستحقاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بدء سريان بروتوكول التعاون الذى تم إبرامه مع البنك المركزى والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وفتح قنوات عديدة للحصول على جميع استحقاقاتهم التأمينية بشكل سريع و آمن.



وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذا البروتوكول خطوة أولى من خطوات التطور الذى تسعى إليه والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تحمل شعار الهيئة ويتم قبولها علي شبكة " 1-2-3 " والتي تدعم عمليات السحب النقدي فقط إلى أحد منتجات الجهاز المصرفى المتطورة و منها المحافظ الإلكترونية من الهاتف المحمول التى تدعم السبل المختلفة للإستخدام سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو المشتريات عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية وكذلك جميع عمليات الشراء من المحال التجارية، بالإضافة إلى سداد الاستحقاقات الحكومية.

وأوضح أنه تم التنسيق مع كافة شركات المحمول العاملة بمصر عن طريق الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات لتقديم خدمات صرف المعاش علي محافظ إلكترونية بحيث يمكن لأى صاحب معاش و مستفيد من خلال رقم الهاتف الشخصي الحصول علي خطاب من الشركة المختصة، والتوجه به إلى مكتب التأمينات لتحويل الاستحقاقات التأمينية علي رقم الهاتف من خلال المحفظة الإلكترونية، كما يمكنه السحب النقدي من خلال المنافذ المتعددة لشبكات التحصيل والصرف الإلكترونى مثل فورى وأمان وغيرها، وكذا ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأكد عوض، أن الهيئة تسخر كافة امكانياتها للتيسير علي أصحاب المعاشات والمستحقين بما يضمن القيام بعملية التحول بكل سهولة و يسر، سواء كان التحول إلى كروت الصرف " ميزة " و كذلك المحافظ الإلكترونية لضمان حصول اصحاب المعاشات و المستحقين عنهم على كافة المزايا الممكنة من عملية التحويل.



وعن كيفية التحول الي الصرف بكروت ميزه أوضح رئيس هيئة التأمين الإجتماعي، أنه على صاحب المعاش أو المستفيدين التوجه لأي بنك قريب لمحل سكنه و يطلب كارت ميزه " في حالة عدم وجود حساب جاري"، ويقوم بإخطار مكتب التامينات برقم الكارت المطبوع، ومن ثم يتم التحويل المعاش المستحق من الشهر التالي فوراً، ويمكنه من خلال الكارت الصرف من جميع ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يضمن السهولة و اليسر في عمليات الصرف والحصول على كافة مزايا كارت ميزة .

خدمات صرف المعاش علي محافظ إلكترونية بحيث يمكن لاي صاحب معاش و مستفيد من خلال رقم الهاتف الشخصي الحصول علي خطاب من الشركة المختصة و التوجه به الي مكتب التامينات لتحويل كافة الاستحقاقات التامينية علي رقم الهاتف من خلال المحفظة الإلكترونية كما يمكنه السحب النقدي من خلال المنافذ المتعددة لشبكات التحصيل والصرف الإلكتروني، مثل فوري و أمان و غيرها و كذا ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد المنتشرة على مستوي الجمهورية .