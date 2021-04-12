شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: حريصون على استمرار دورية المفاوضات مع روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية سامح شكرى حرص مصر على استمرار دورية المفاوضات بين الجانبين المصرى والروسى.

دعا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف عدد من الدول لتحليل ما يجرى فى أوكرانيا، موضحا أن الأوضاع فى كييف عام 2014 شهدت تصعيدا بين أبناء الشعب الأوكرانى، منتقدا سياسة محاربة بعض الأوكرانيين من قبل السلطة واتخاذ إجراءات معادية ضد السكان المتحدثين للروسية.

وحول مرور السفن الحربية فى البحر الأسود، أوضح لافروف أن بلاده لديها دراية كاملة حول ما يجرى فى كييف، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة رغم بعد المسافة عن كييف إلا أنها تتدخل ولم نحصل على تفسير منهم حول هذا التحرك.

وأوضح لافروف أن حكومة أوكرانيا تتجاهل تنفيذ مقررات مؤتمر مينسك محذرا من أن ذلك يمكن أن يؤدى لجولة جديدة من العنف.