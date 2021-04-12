شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة مهنأ الحاصلات على جوائز الدولة 2020: إنجاز يدعو للفخر بسيدات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى بالتهنئة للسيدات الحاصلات على جوائز الدولة لعام 2020 والتى أعلنها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى.

وأشادت الدكتوره مايا مرسى بحصول هذا العدد من السيدات على هذه الجوائز رفيعة المستوى، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز المتميز والتاريخي هو مدعاه للفخر والاعتزاز وهو أمر يحسب للمرأة و يؤكد علي تفوقها وتقدمها وقدرتها علي المنافسة فى جميع المجالات والوصول لأعلي الدرجات العلمية والعملية، معربه عن خالص امنياتها بدوام التوفيق والنجاح لسيدات مصر و للفائزات بجوائز الدوله لعام 2020.



يذكر أن أسماء السيدات الفائزات بالجوائز فى العلوم المختلفة هن فى مجال العلوم الأساسية فازت بجائزة العلوم الرياضية الدكتورة سارة ابراهيم محمد عبد السلام أستاذ مساعد بالجامعة البريطانية فى مصر، وفازت بجائزة العلوم الكيميائية الدكتورة ولاء حامد محمود محمد استاذ مساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة والدكتورة إكرام حمدي السيد العدس مدرس بكلية العلوم جامعة القاهرة.

وفي مجال العلوم الزراعية فازت الدكتورة نرمين مصطفى محمد مصطفى أستاذ بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، والدكتورة اسماء فهمى عبد الجيد خليل استاذ مساعد بكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية.

وفي مجال العلوم الطبية جائزة العلوم فازت بها الدكتورة ألاء حامد عبد العزيز متولى أستاذ باحث مساعد بالمركز القومى للبحوث، الدكتورة نهال محسن احمد الشربيني أستاذ مساعد بكلية الصيدلة جامعة المنصورة والدكتورة هند إبراهيم حسن حسن استاذ مساعد بكلية الطب جامعة القاهرة، الدكتورة لمياء أحمد أحمد عطية استاذ مساعد بكلية الصيدلة جامعة القاهرة،و الجائزة السابعة الدكتورة عزة هشام منصور محمد أستاذ مساعد بكلية الصيدلة جامعة أسيوط.

وفازت بجائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الطبية الدكتورة مروة محمد أبو سريع علي أستاذ باحث مساعد لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

وفيما يتعلق بجوائز المرأة التقديرية في مجال الزراعة والعلوم الغذائية، فازت بها الدكتورة أميمة محمد توفيق قنديل أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومى للبحوث.

وفي مجال الصحة والعلوم الصيدلية، فازت بها الدكتور نجوى السيد محمد البدرى أستاذ بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وفي مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية، فازت بهاالدكتورة إيناس كمال بطيشة أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث ، وفي مجال العلوم الإجتماعية، فازت بها الدكتورة هبة أحمد عبدالسلام نصار أستاذ متفرغ بكلية السياسة والإقتصاد جامعة القاهرة.

وفيما يتعلق بجوائز المرأة التشجيعية في مجال الزراعة والعلوم الغذائية، فازت بها الدكتورة عبير عبدالوهاب إبراهيم حسانين أستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس ، وفي مجال الصحة والعلوم الصيدلية، الدكتورة ريهام محمد حسن عبدالمجيد أستاذ باحث مساعد بالمركز القومى للبحوث، وفي مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية، الدكتورة إيرين سامى فيهم جبرائيل أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة النيل، وفي مجال العلوم الاجتماعية الدكتورة مروة محمد شبل بلتاجى أستاذ مساعد بكلية السياسة والإقتصاد جامعة القاهرة.