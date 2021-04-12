شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة.. ويعلن العودة للانعقاد 25 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، وذلك بعد نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، فضلا عن مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية للعام 2019/2020، والبالغ 50 هيئة، مع الدعوة إلى جلسة تالية يوم 25 من شهر إبريل الجاري.

وفى ختام الجلسة، أكد رئيس مجلس النواب، أن رمضان هو شهر عمل، مهنأ جموع المصريين وأعضاء المجلس بهذه المناسبة.

وشهدت الجلسة، إعلان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2019 / 2020 وما انتهى إليه من توصيات، وإحالة التوصيات الواردة بالتقرير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها، فضلا عن الحساب الختامي لموازنة مجلس النواب 19/20.

والحساب الختامى هو وثيقة تعدها الحكومة تتضمن تسجيلا نهائيا للنفقات العامة التى انفقت فعليا والإيرادات العامة التى تم تحصيلها فعليا خلال فترة تنفيذ الموازنة وما نتج عنها من فائض أو عجز، ويعد اعتماد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذ الموازنة خلال إجراء مقارنة بين الإيرادات الفعلية التى قامت الدولة بتحصيلها والاعتمادات التى قامت فعلا بصرفها خلال العام الماضى مع التعديلات التى سبق له اعتمادها ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التى يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له أو اعتماده