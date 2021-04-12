شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف يدعو لعودة سوريا للجامعة العربية.. وشكرى: ندعم الشعب السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن بلاده تدعم عودة روسيا للجامعة العربية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الخلافات صعبت عودة دمشق للجامعة.

وأشار لافروف فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية المصرى أن هناك ترحيبا بعض الدول العروبية لعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية ، موضحا انه استمع للدول المعنية بالآمر.

فيما أكد وزير الخارجية سامح شكرى ارتباط مصر بعلاقات قوية مع سوريا وشعبها، مشيرا إلى أن القاهرة ترفض التدخل في الشأن السورى ووجود تنظيمات إرهابية، موضحا أن مصر تدعم سوريا وأمنها واستقرارها منتقدا تحرك أطراف إقليمية للتدخل فى سوريا.