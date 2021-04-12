أخبار مصر

الخارجية: تعثر المسار الأفريقى فى مباحثات سد النهضة بسبب تعنت إثيوبيا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: تعثر المسار الأفريقى فى مباحثات سد النهضة بسبب تعنت إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر بذلت وأبدت خلال مفاوضات سد النهضة الإثيوبى مرونة كبيرة ومراعاة للمصالح الإثيوبية وتحقيق مصالح الدول الثلاث دون الإضرار بدولتى المصب، معتبرا أن قضية المياه أمر وجودى لدولتى المصب ولا يمكن قبول أن يتخذ أى طرف من الأطراف إجراءات أحادية، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يتسق مع استمرار المفاوضات.

 

وأشار شكرى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسى فى القاهرة، إلى أن موسكو لها القدرة فى أن تؤكد لكافة الأطراف على ضرورة التوصل لحل، وقال الوزير: "نرى أن المسار الأفريقى للاسف يتعثر نظرا للتعنت الإثيوبي".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا