متر مسافة وسجادتك فى جيبك.. نصائح طبية للوقاية من كورونا في «تراويح رمضان 2021»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«عند ذهابك لصلاة الجمعة والتراويح طوال شهر رمضان التزم بارتداء الكمامة، وتباعد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن ١ متر، وطهر يديك باستمرار، ولا تنسى أن تأخذ سجادة الصلاة الخاصة بك لتحمي نفسك ومن حولك من الإصابة بفيروس كورونا ».. بهذة الإرشادات وجهت وزارة الصحة والسكان العديد من النصائح إلى المواطنين للوقاية من فيروس كورونا المستجد

ونشرت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمى على «فيس بوك»، رسم كروكي يوضح طريقة جلوس المواطنين إلى جوار بعضهم داخل المساجد أثناء الصلاة، بعنوان «احمي نفسك ومن حولك»، وشمل النموذج الارشادي جلوس 3 مصلين خلف الأمام وبينه كل واحد والآخر مسافة لا تنقل عن متر حتى يتم الحماية من الوباء العالمى كورونا المستجد، في شهر رمضان

متر مسافة وسجادتك فى جيبك .. نصائح طبية للوقابة من كورونا بـ"تراويح رمضان 2021"

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 445 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 159499 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 812 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

متر مسافة وسجادتك فى جيبك .. نصائح طبية للوقابة من كورونا بـ"تراويح رمضان 2021"

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 210489 من ضمنهم 159499 حالة تم شفاؤها، و 12445 حالة وفاة.

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