شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: تقديم 170 ألف خدمة طبية بوحدات ومراكز التأمين الصحي الشامل في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن إجمالي الخدمات المقدمة بالمراكز والوحدات الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر بلغت 170 ألف خدمة طبية، وذلك منذ بداية إطلاق المنظومة الجديدة بالمحافظة في 16 فبراير من العام الجاري وحتى الآن.

جاء ذلك خلال مرافقة الدكتور أحمد السبكي، اليوم، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في جولتها التفقدية إلى مركز الطود وعدد من المنشآت الصحية الأخرى بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة الأقصر، حيث بدأت جولتها بمستشفى الكرنك الدولي (الأقصر العام سابقًا)، ثم مستشفى إيزيس التخصصي (البياضية سابقًا)، وذلك لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية وتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، إضافة إلى الاطمئنان على التجهيزات والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لعلاج مرضى فيروس كورونا في الأماكن المخصصة منها للعزل.

وأِشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، إلى أن الجولة التفقدية لمركز صحة الطود، شملت تفقد أقسام المركز المختلفة، والذي يضم عيادات «طب الأسرة، خدمات صحة الأم والطفل، عيون، أسنان»، بالإضافة إلى قسم التحاليل ومعمل الطفيليات، ومعمل الأشعة، كما تفقدوا صيدلية المركز وآلية العمل بها من خلال الربط المميكن بين الصيدلية وجميع أقسام المركز، مما يساهم في التيسير على المرضى، ومتابعة أرصدة الأدوية بصفة مستمرة، حيث أشادت الدكتورة هالة زايد بمستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى في المركز.

وأضافت الهيئة، أن إجمالي عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في مركز الطود، بلغ 28ألف و322 مواطن، بنسبة 88% من المستهدف تسجيله بالمركز، بالإضافة إلى أنه تم فتح أكثر من 6000 ملف عائلي، وإجراء الفحص الطبي الشامل لـ 11 ألف منتفع بالمركز والذي يضمن حصولهم على الخدمة الطبية بالمنظومة الجديدة.

وتابعت الهيئة: أن جميع الوحدات والمراكز الطبية التي تعمل بالتأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، والبالغ عددها 59 مركز ووحدة صحية من وحدات الجيل الثاني والثالث لتقديم الرعاية الصحية، والتي تمتاز بميكنة كافة الخدمات المقدمة بها، وربطها مركزيًا للإطلاع على مؤشرات الأداء خلال تقديم الخدمات الطبية للمرضى، بما يضمن توفير الخدمات الطبية بمختلف التخصصات بالوحدات ومراكز طب الأسرة بأعلى معايير الجودة العالمية.

يذكر أنه، يرافق رئيس هيئة الرعاية الصحية اليوم وزيرة الصحة والسكان في جولتها التفقدية إلى عدد من المنشآت الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، كما أنه من المقرر متابعة بعض أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية للمنشآت الصحية المقرر انضمامها للمنظومة الجديدة بمحافظة أسوان استعدادًا لإطلاق المنظومة بها خلال الفترة المقبلة.

ويرافق وزيرة الصحة والسكان أيضًا خلال الجولة اليوم، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة.