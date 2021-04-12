شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تزامن صوم رمضان مع الصوم الكبير.. الأقباط: «متقفلوش محلات الكشري والطعمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أغلب أوقات السنة، تتعانق أعياد المصريين، لكن هذا العام تتعانق فترات الصوم أيضًا، بسبب تزامن صوم شهر رمضان الكريم، مع الصوم الكبير لأقباط مصر والذي يطلق عليه «صوم الـ 55 يوم».

وبسبب اعتماد صوم الأقباط على الإفطار بعد القداسات اليومية على الأكلات النباتية فقط، فهم سيعانون من غلق مطاعم الكشري والطعمية، وهي الأكثر رواجًا في فترة الصوم الكبير من كل عام، إذ جاءت التعليقات: «ياجدعان هو وحوي ياوحوي ورمضان جانا وأنا المسيحي اللي بيستني رمضان كل سنة، بس سيبولنا محلات الكشري مفتوحة لحد آخر الشهر بس عشان إحنا صايمين بردو وكل سنه وكلنا طيبين».

وقال آخر: «نداء لأصحاب محلات الكشري خليكوا فاتحين السنة دي، عشان حتى مافيش سمك ياعيني».

وأضافت إحدى المعلقات: «رفقًا بأخواتنا المسيحيين اللي لأول مرة بنصوم سوا».

وقال آخر «نداء لاخواتنا المسلمين سيبولهم محلات الفول والكشري عشان صحابي بجد صعبوا عليا»، وقال آخر: «مش هانعرف ناكل حاجة لو قفلتوا محلات الكشري في رمضان».

وطعام المصريين واحد في أصوامهم فالوجبة المفضلة في الصوم الكبير وصوم شهر رمضان المعظم (الفول المدمس) والمخللات والبقوليات فتجتمع وتتآلف القلوب وكذلك الحرص على التعبد والابتهال تقربا لله ليرفع الوباء والشر.

يذكر أن الاقباط في مصر والعالم، بدؤا الصوم الكبير أو صوم الأربعين المقدسة والذى تبلغ مدته 55 يوما، يفي 8 مارس المنقضي، والذي ينتهى يوم الأحد الموافق 2 مايو المقبل، احتفالاً بعيد القيامة المجيد.

بسبب تزامن صوم رمضان مع الصوم الكبير.. الاقباط : ماتقفلوش محلات الكشري والطعمية"

بسبب تزامن صوم رمضان مع الصوم الكبير.. الاقباط : ماتقفلوش محلات الكشري والطعمية"