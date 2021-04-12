شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري: الوساطة الإفريقية في مفاوضات سد النهضة تعثرت نظرًا للتعنت الإثيوبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن مصر بذلت وأبدت خلال مفاوضات سد النهضة الاثيوبي مرونة كبيرة ومراعاة للمصالح الإثيوبية وتحقيق مصالح الدول الثلاث دون الإضرار بدولتي المصب، معتبرًا أن قضية المياه أمر وجودي لدولتي المصب ولا يمكن قبول أن يتخذ أي طرف من الأطراف إجراءات أحادية.

وقال «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، إن موسكو لها القدرة على أن تؤكد لكافة الأطراف على ضرورة التوصل لحل، وأضاف: «نرى أن المسار الإفريقي للأسف يتعثر نظرا للتعنت الإثيوبي».

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، على أهمية تسوية الأزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، موضحًا أن موسكو اقترحت خبرتها لدعم المفاوضات وتقديم النصائح ولم يتم توجيه دعوة لنا للعب وساطة، مشيرًا إلى ان بلاده تهتم بدور الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة حول سد النهضة.