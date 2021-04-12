شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يشدد على إلغاء كافة الاحتفالات خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، أهالي وأبناء المحافظة، بضرورة الالتزام بالتباعد الإجتماعي، ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم والالتزام بقرارات مجلس الوزراء، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ، وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان.

وشدد محافظ المنوفية على كافة التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، منعاً للإصابة بفيروس كورونا (الموجة الثالثة )، مشدداً على عدم إقامة أي موائد رمضانية أو الإعتكاف بالمساجد، وكذا عدم فتح الأضرحة، وحظر إقامة سرادقات العزاء أو أي احتفالات أخرى، ومع ضرورة الالتزام بتطبيق كافة تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية الخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية الجديدة، والتي أوصت بها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق وفتح المحلات التجارية والمطاعم وخلافه، بداية من يوم السبت الموافق 17 إبريل المقبل، مع ضرورة الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريا وغيرها، والتشديد على إلزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المنشات الحكومية أو البنوك وخلافه بارتداء الكمامات الوقائية.

كما شدد محافظ المنوفية، على المتابعة الدورية للمواقف للتأكد من استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار الفيروس بإلزام السائقين بارتداء الكمامات، مشدداً على ضرورة انتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف السيارات بشكل دوري للحد من نقل العدوى بين المواطنين.