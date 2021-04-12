شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تموينية مكثفة بقلين استعدادًا لشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت كفرالشيخ حملات تموينية مكثفة على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع الغذائية، وعدم استغلال المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، واستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على المحلات التجارية والمخابز والمجازر والمطاعم والكافيهات.

كما تم متابعة أعمال الحملة المكبرة للمرور والتفتيش على المخابز والمجازر والمطاعم والكافيهات، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي وضمان توصيل الدعم لمستحقيه والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن خلال شهر رمضان المبارك، وكذا التأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وتفعيل ارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس مدينة قلين لـ«المصري اليوم»، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وأضاف أن الحملات التموينية مستمرة خلال الشهر الكريم، وأن مكتبه مفتوح أمام الجميع لتلقي أي شكاوي.

قلين

قلين

قلين