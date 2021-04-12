شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 746 حكما قضائيًا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، الاثنين، عددًا من الأحكام القضائية خلال حملة استهدفت ضبط الهاربين والخارجين عن القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 746 حكمًا قضائيًا ما بين جنايات وحبس وغرامات متنوعة، حيث تم تنفيذ أمر ضبط واحضار و4 أحكام جنايات و147 حكمًا بالحبس الجزئي و25 حبسا مستأنفا و401 غرامات و169 مخالفات متنوعة.

وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.