شكرا لقرائتكم خبر عن للأسبوع الثاني.. تحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت للأسبوع الثاني على التوالي، مديرية الطب البيطري بالمنيا، أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام، بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك وفقا لخطة التحصين المعلن عنها للحفاظ على الثروة الحيوانية.

قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن هذا المرض يعد من أخطر الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية والتي تعد كأحد دعائم الاقتصاد القومي، مؤكدا ان الحملة تستهدف 250 ألف رأس من الماشية والأغنام.

وناشد «عثمان»، جميع مربي الماشية بالتعاون مع الأطباء والمعاونين العاملين بالحملة لتحصين جميع المواشي، لما يمثله التحصين من ضرورة قصوى، لحماية الماشية من خطر تلك الأمراض المدمرة للثروة الحيوانية والاقتصاد القومي.