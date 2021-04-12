شكرا لقرائتكم خبر عن طولها ١٤٧.٤ متر.. هيئة قناة السويس تحتفل بتدشين الكراكة مميش (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت هيئة قناة السويس صباح الاثنين، بتدشين الكراكة الجديدة «مهاب مميش» أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط والتي وصلت الجمعة الماضية من هولندا محمولة على متن سفينة النقل الثقيل ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا، متجهة إلى منطقة الانتظار E1 في البحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس أن الكراكة «مهاب مميش» تعد الإضافة الأحدث لأسطول كراكات الهيئة وهي كراكة ماصة طاردة تلائم العمل في القناة، يبلغ طول الكراكة ١٤٧.٤ متر، وعرضها ٢٣ مترًا، وغاطس ٥.٥٠ متر، بعمق تكريك ٣٥ مترً، وقدرة كلية ٢٩١٩٠ كيلو وات.

وأكد أنها أول كراكة جديدة تنضم للعمل بالقناة بعد حادث جنوح السفينة «إيفر جفن» التي جنحت في قناة السويس ٢٣ مارس الماضي في الكيلو ١٥١ ترقيم بحري وتسببت في تعطل الملاحة لمدة ٦ أيام قبل أن تنجح الهيئة في تعويمها واستئناف الملاحة مرة أخرى، مؤكدًا أن كراكة أخرى وهي «حسين طنطاوي» تنضم لأسطول الكراكات في أغسطس المقبل.

وعبَّر «ربيع» عن فخره بأبناء الهيئة في أزمة السفينة الجانحة «إيفر جفن» وإشادة العالم والرئيس السيسي بهم، لافتًا إلى استمرار دعم الهيئة بكراكات وقاطرات المرحلة المقبلة ومنها كراكة عملاقة أخرى هي حسين طنطاوى تصل أغسطس المقبل، لافتًا إلى أنه لا مجال لأي طرق بديلة تنافس القناه والدليل انتظار 422 سفينة حتى انتهاء تعويم وسحب السفينة الجانحة ثقة في قدرة الهيئة على النجاح.

من جانبه، أكد الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس أن الهيئة أفضل مؤسسة بحرية في العالم، وأثبتت قدرتها وريادتها في أزمة السفينة الجانحة، مضيفًا أن تطوير وتحديث أسطول قاطرات وكراكات الهيئة ضرورة، وأنه بدأها ويستكملها الفريق ربيع بنجاح موجهًا له التحية، وعبر عن فخره بأن تحمل الكرامة اسمه، لافتًا إلى أن الهيئة تحمل معانى الوفاء أبناءها، مؤكدًا أن الرئيس السيسي كان ومازال يتابع العمل بالهيئة ويوجه بتوفير كل الدعم لها لإنجاز مهامها.

هيئة قناة السويس تحتفل بتدشين الكراكة مميش

هيئة قناة السويس تحتفل بتدشين الكراكة مميش

هيئة قناة السويس تحتفل بتدشين الكراكة مميش

هيئة قناة السويس تحتفل بتدشين الكراكة مميش