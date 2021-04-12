شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد مزرعة للنخيل على مساحة ١١٦ فدان بالداخلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مشروع مزرعة النخيل التابعة للجمعية الشرعية بقرية القلمون بالداخلة والمقامة على مساحة ١١٦ فدان كوقف خيري للمنتفعين من خدمات الجمعية من الأيتام والحالات الأولى بالرعاية.

وأشاد الزملوط بما تم إنجازه بالمشروع حتى الآن حيث تم زراعة ٦ آلاف نخلة وإنشاء ٤٠ صوبة لإنتاج الخضروات والفاكهه، كما يضم المشروع مشتل نخيل يحتوي على ١٠ آلاف فسيلة. ووجه المحافظ بالتوسع في المشروع بالمساحات المجاورة وفتح منافذ لبيع منتجات الصوب الزراعية بالقرية.