فوز 4 أساتذة من جامعة الإسكندرية بجوائز أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 2020 (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل 4 أساتذة في جامعة الاسكندرية، بينهم نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث السابق، بجوائز أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2020، والتى أعلنها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وشملت القائمة كل من الدكتور مختار إبراهيم يوسف، نائب رئيس الجامعة السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث، على جائزة الدولة التقديرية (في مجال العلوم الزراعية)، والدكتور أيمن سامي إبراهيم سعد الأستاذ بكلية الهندسة بجائزة الدولة للتفوق (فى مجال العلوم الهندسية)، وفازت الدكتورة أسماء فهمى عبدالجيد خليل، الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري على جائزة الدولة التشجيعية (فى مجال العلوم الزراعية).

كما فاز الدكتور محمد محمود محمد محي الدين، المدرس بكلية الصيدلة، بجائزة الدولة التشجيعية (في مجال العلوم الطبية).

بينهم نائب رئيس الجامعة .. فوز 4 أساتذة بجامعة الإسكندرية بجوائز أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 2020 (صور)

بينهم نائب رئيس الجامعة .. فوز 4 أساتذة بجامعة الإسكندرية بجوائز أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 2020 (صور)

بينهم نائب رئيس الجامعة .. فوز 4 أساتذة بجامعة الإسكندرية بجوائز أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 2020 (صور)

بينهم نائب رئيس الجامعة .. فوز 4 أساتذة بجامعة الإسكندرية بجوائز أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 2020 (صور)