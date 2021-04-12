شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تحقق انتصارًا كبيرًا على معدلات البطالة من 16.2 إلى 5.5 فى 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الكتاب الإحصائي السنوي، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذى تضمن نتائج بحث القوى العاملة، بتراجع نسبة البطالة من 16.2 إلى 5.5 بما يقارب 40 %، عن عام 2016 حتى الربع الاخير من عام 2020 لتسجل بذلك محافظة الاقصر من أعلى معدلات الانخفاض بين المحافظات في معدل البطالة على مستوى الجمهورية.

قال المستشار مصطفى الهم، محافظ الأقصر، إن أسباب انخفاض معدلات البطالة إلى نجاح الدولة في تحقيق نمو اقتصادي جاد على أرض المحافظة ما أدى إلى استمرار واستقرار العمل في معظم القطاعات الحكومية والخاصة.

وأضاف الهم، أن زيادة حجم الاستثمارات الحكومية في كافة القطاعات، كان سببا رئيسيا في انخفاض معدلات البطالة، فضلا عن زيادة عدد المشروعات القومية التي تنفذها الدولة على أرض الاقصر، لافتا إلى أنّ مواصلة الدولة في الاستثمار في القطاعات المختلفة، شجع القطاع الخاص على الاستثمار، ما تسبب في الحاجة إلى عمالة.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن دعم الدولة بتخفيض الضرائب عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كان سببًا رئيسيًا في خفض معدلات البطالة وتحسين بيئة المشروعات، مما وفر فرص عمل كثيفة لشباب المحافظة بجانب تنوع المشروعات التي تضمها محافظة الأقصر.

وتابع أن محافظة الأقصر واجهت أزمة البطالة بشكل فعال من خلال تشغيل فئة كبيرة من الشباب عبر المناطق الصناعية والحرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي ومنها المنطقة الصناعية بالبغدادى بالبياضية جنوب الاقصر فضلا عن المشروعات الزراعية الكبيرة بمركزى اسنا وارمتت، علاوة عن إحياء بعض الحرف اليدوية والتراثية التي استقطبت عددا كبير من العمالة، وبذلك انخفض معدل البطالة بصورة كبيرة في الاقصر من 16.2 إلى 5.5 بما يقارب 40 %.