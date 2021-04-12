«رجال أعمال الإسكندرية» تطلق «كرم رمضان» لتوزيع ٩٠ ألف وجبة عائلية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جمعية رجال أعمال الاسكندريه، استمرار مبادرتها «كرم رمضان»، والتي أطلقتها في شهر رمضان الماضي، لتوزيع ٣٠٠٠ وجبة عائليه جاهزة يوميا خلال شهر رمضان.

وذكرت الجمعية في بيان لها، أن المبادرة تأتي من خلال «مؤسسة أعمال» الذراع التنموي للجمعيه ومركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب، بالتنسيق مع عدد من شركاء النجاح من رجال الأعمال بالمجتمع السكندري، بهدف توفير الدعم المادي والعيني لتوفير ٣٠٠٠ وجبة إفطار عائلية يوميا.

من ناحيته قال المهندس مروان السماك مستشار رئيس الجمعيه، أن مبادرة «كرم رمضان»، تأتي بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية والمنطقه الشماليه العسكريه ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف توزيع الوجبات على المستحقين بكافة أنحاء محافظة الاسكندريه، مشيراً إلى أن الوجبات تنتج تحت إشراف صحي كامل.

وأكد السماك، أن رجال أعمال الاسكندريه، وفرت خلال عام ٢٠٢٠، أكثر من ٥٤ ألف وجبة لدعم العماله الغير منتظمه والتي تضررت بسبب فيروس كورونا، فيما تستهدف هذا العام ٩٠ ألف وجبة في ظل غياب موائد الرحمن خلال الشهر الكريم .

"رجال أعمال الإسكندرية" تطلق "كرم رمضان" لتوزيع ٩٠ ألف وجبة عائليه خلال رمضان (صور)

"رجال أعمال الإسكندرية" تطلق "كرم رمضان" لتوزيع ٩٠ ألف وجبة عائليه خلال رمضان (صور)

"رجال أعمال الإسكندرية" تطلق "كرم رمضان" لتوزيع ٩٠ ألف وجبة عائليه خلال رمضان (صور)

"رجال أعمال الإسكندرية" تطلق "كرم رمضان" لتوزيع ٩٠ ألف وجبة عائليه خلال رمضان (صور)