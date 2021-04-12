شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وإعدام 127 طن أغذية فاسدة في الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه في إطار تكثيف الحملات الرقابية علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، واستعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، لضبط الأسواق وضمان سلامة المنتج لوصول غذاء آمن حفاظاً علي صحة المواطنين، شنت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن المحافظة .

أسفرت جهود هذه الحملات خلال شهر عن ضبط ٢٠١ منشأة غذائية بالمحافظة، تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط وإعدام أكثر من ١٢٧ طن و٤٠٣ كجم أغذية مختلفة، حيث تم ضبط ٦٥ طن و ٦٠٩ كجم أغذية مخالفة لسوء التخزين، وتم إعدام ٦١ طن و ٧٩٤ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ٣٦٨٣ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ١٢٠٦ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية والمشاركين في هذه الحملات علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.

وتهيب مديرية الشئون الصحية بالشرقية المواطنين بالمحافظة، بالمشاركة مع الصحة في الرقابة الصحية علي الأسواق من خلال تحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.