شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يستقبل قافلة مساعدات مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، المساعدات المخصصة للمحافظة ضمن قافلة «أبواب الخير»، التي ينفذها صندوق «تحيا مصر» بالتعاون مع جمعية الأورمان ووزارة التضامن لتوفير المواد الغذائية المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتحتوى على كميات كبيرة من كراتين المواد الغذائية وأطنان من اللحوم، والتي تأتي استكمالا للجهود المجتمعية للدفع بجهود الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل المتواصل والتعاون المثمر لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتم تسلم 10 آلاف كرتونة مواد غذائية و20 ألف دجاجة مجمدة و50 طن بطاطس مقدمة من صندوق تحيا مصر، وستشمل المساعدات كافة المستفيدين من برامج كرامة وتكافل والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وذلك من خلال 100 جمعية أهلية بمراكز ومدن المحافظة السبعة والتى ستقوم بتوزيعها تحت إشراف مديرية التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

وأعرب محافظ بني سويف بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أبناء المحافظة عن شكره وتقديره لمساهمات صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالسبعة مراكز، ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود سواء التنفيذية أو المجتمعية، منوها بأن المجتمع المدني بالمحافظة هو ركيزة أساسية في دعم المحافظة في مختلف المجالات وفي كل المواقف.

من جهته، أضاف إمام أحمد مدير مشروعات الأورمان أن المساعدات سيتم توزيعها على 10 آلاف من الأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والأيتام ومحدودي الدخل وذوي الإعاقة، بواقع (كرتونة و2 دجاجة و5 كيلو بطاطس) للأسرة الواحدة، موضحا أنه تمت مراجعة قواعد بيانات المستحقين بالتنسيق بين التضامن والصندوق والجمعية، لتوزيع المساعدات تحت إشراف من مسؤولى التضامن والوحدات المحلية لضمان وصولها لمستحقيها، وذلك إلى جانب قيام الجمعية بتوزيع 10 آلاف كرتونة أخرى وتوزيع لحوم 30 عجلًا سيتم توزيعها على الأولى بالرعاية على مدار شهر رمضان المبارك.

حضر التسليم أمام كلية التعليم الصناعي بشرق النيل: الأستاذ محمد رياض نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف، الأستاذ إمام أحمد مدير جمعية الأورمان بمحافظة بني سويف، والأستاذ عبده مغربي منسق صندوق تحيا مصر ببني سويف ومسؤولو التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية المكلفة بالتوزيع.