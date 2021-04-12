شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تستمر فى صرف معاشات أبريل للشريحة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، صرف معاشات أبريل للشريحة الثالثة، لمن يتقاضى أكثر من 2000 جنيه قبل زيادة يوليو الماضى، حتى 3000 جنيه بجداول منظمة لمنع التكدس أمام المنافذ وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

‎وشكلت الهيئة غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات بمنافذ الصرف، وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين، بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون.‎

‎وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة"، مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

‎كما تواصل الهيئة القومية للتأمينات أيضا صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستفيدين منها وعددهم 2.4 مليون مستفيد بدءاً من أول الشهر الجارى بالتوازى مع معاشات ابريل.

