شكرا لقرائتكم خبر عن التراس: الرئيس السيسي طالبنا بدعم التصنيع المحلى بالتعاون مع كبرى الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، طالب بضرورة دعم الصناعة الوطنية والتصنيع المحلى، والقفز على فكرة التجميع، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية لصناعة كوادر وطنية قادرة على نقل الخبرات والعمل منفردة فيما بعد.

وأضاف الفريق التراس، خلال لقائه مع رئيس جامعة الاسكندرية، أن تطوير الصناعات المحلية مطلبا قوميا وتوجيها رئيسيا من توجيهات الرئيس السيسى، وذلك دون النظر لفكرة التمويل والتكاليف، حتى يتحقق الهدف الوطنى بصناعة محلية وطنية قادرة على المنافسة عالميا.