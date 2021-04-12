شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: مصر أبدت مرونة كبيرة فى ملف سد النهضة وحصتنا المائية أمر وجودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن مصر تسعى على مدى عقد ماضى بالتوصل إلى حل لقضية سد النهضة من خلال عملية تفاوضية بذلت خلالها جهود كبيرة وأبدت مرونة كبيرة في هذا الصدد.

وأضاف وزير الخارجية في مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسي بالقاهرة، نسعى لتحقيق مصالح كافة الأطراف بشكل متساوي دون الإضرار من دولتى المصب أو الانتقاص من حصتهم المائية، متابعا: هذا الأمر أمر وجودى لدولتى المصب ولا يمكن التعامل معه في إطار المفاوضات عندما تتخذ أحد الأطراف إجراءات أحادية.