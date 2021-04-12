أخبار مصر.. الصحة: الأماكن المزدحمة كالمتاجر والمولات تزيد انتشار كورونا

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، الصحة تحذر: الأماكن المزدحمة كالمتاجر والمولات فرصة لزيادة انتشار كورونا.

فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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الصحة تحذر: الأماكن المزدحمة كالمتاجر والمولات فرصة لزيادة انتشار كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الأماكن المزدحمة كالمتاجر والمولات فرصة لزيادة انتشار فيروس كورونا خاصة فى شهر رمضان الكريم بسبب كثرة التسوق والتزاور بين العائلات، فى ظل عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

الإسكان تعلن بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى بمحور الفردوس

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التشغيل التجريبي، اليوم الاثنين 12 أبريل 2021، للمرحلة الأولى بمحور الفردوس الحر، بمحافظة القاهرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشغيل المحور قبل شهر رمضان لحل مشكلة التكدس المروري، وتيسير حركة المواطنين.

المهدى سليمان يشكو بيراميدز رسميا لاتحاد الكرة

تقدم المهدى سليمان، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بشكوى رسمية لاتحاد الكرة المصرى، ضد ناديه، بعدما تم استبعاده من المشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية، على خلفية الأزمات التى نشبت بين الحارس ومسئولى بيراميدز.

الحكومة: مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية قلعة مصر الرقمية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنفوجراف جديد حول مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية أحدث إنجازات الحكومة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى، والذى يعد صرحًا تكنولوجيًّا عملاقًا فائق القدرات الفنية المتطورة فى مجال تصنيع وإصدار الوثائق المؤمنة، تم الانتهاء من تنفيذه فى نهاية عام 2019، وبدأ التشغيل التجريبى فى فبراير 2020، من خلال: توفير وثائق مؤمنة لـ 14 وزارة وتقديم الخدمات إلى 16 جهة حكومية، وبدايةً من منتصف 2020 تم تنفيذ جميع مراحل الإنتاج والتصنيع بالاعتماد على الكوادر المصرية بمختلف الخطوط التكنولوجية.

سيد عبد الحفيظ يستجوب كهربا بسبب خناقة "الديسكو"

يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق من أجل الاستفسار عن تفاصيل الأزمة الأخيرة بين اللاعب ونجل أحد رجال الأعمال في أحدى الفنادق.

وشهدت الساعات الماضية أزمة كبرى داخل القلعة الحمراء والشارع الكروي بسبب تناثر أنباء حول حدوث مشادة بين كهربا ونجل رجل أعمال شهير في "ديسكو" ملحق بأحد فنادق وسط القاهرة.

مهاب مميش: أزمة السفينة "إيفرجيفين" منحت قناة السويس ثقة العالم.. وأثبتت أنها شريان الحياة للاقتصاد العالمى وجوهرة الملاحة البحرية فى العالم.. وإطلاق اسمى على الكراكة الأكبر فى الشرق الأوسط أفضل تكريم

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق، ومستشار الرئيس للمشروعات البحرية، إن إطلاق اسمه على الكراكة الجديدة لهيئة قناة السويس، وهى أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، يعد وساما على صدره يفخر به، وهى أفضل مجاملة قدمت له من هيئة قناة السويس والعاملين بها.

قناة السويس تعقد مؤتمرا صحفيا لتدشين الكراكة مهاب مميش.. صور

تعقد هيئة قناة السويس، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فعاليات استلام الكراكة الجديدة "مهاب مميش"، أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، وذلك بورش الكراكات الرئيسية بجوار مبنى الإرشاد الرئيسي للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والفريق مهاب مميش مستشار الرئيس للمشروعات البحرية.

ارتفاع تدريجى بالحرارة ونشاط للرياح.. خريطة الظواهر الجوية حتى السبت المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 12 أبريل 2021 إلى السبت 17 أبريل 2021، حيث يسود اليوم طقس لطيف شمالا حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة العظمى بين 20: 23، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة العظمى بين 25 : 30 ، بارد ليلا على معظم الأنحاء ودرجات الحرارة الصغرى بين 12: 17 .

الحكومة: الانتهاء من تطوير 312 منطقة عشوائية من إجمالى 357

كشف صندوق تطوير العشوائيات، أنه تم الانتهاء من تطوير 312 منطقة عشوائية من إجمالي 357 منطقة ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، ويتبقى 45 منطقة جارِ العمل بها حالياً، ومن المتوقع الانتهاء منها نهاية العام الجاري، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتطوير هذه المناطق 39 مليار جنيه، كما أن هناك 152 ألف فدان مناطق غير مخططة، والتي تمثل حوالي 37% من العمران، ومتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2030، نظراً لكبر مساحتها وحجمها، في حين تم الانتهاء من تطوير 30 سوقاً عشوائياً من إجمالي 1150سوقاً، ويتم العمل حالياً في 15سوقاً آخر، وتبلغ التكلفة التقديرية لتطوير الأسواق العشوائية 44 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 53 منطقة غير مخططة على مساحة 4616 فداناً من إجمالي 152 ألف فدان ضمن خطة القضاء على المناطق غير المخططة، وقد تم بدء الأعمال في 79 منطقة أخرى على مساحة 6941 فداناً، وتبلغ التكلفة التقديرية لتطوير المناطق العشوائية غير المخططة حوالي 318 مليار جنيه.

الحكومة تنفى هدم أحياء سكنية بمحيط المتحف القومى للحضارة بدعوى التطوير

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن هدم عدد من الأحياء السكنية المحيطة بالمتحف القومى للحضارة المصرية بدعوى التطوير مع تهجير قاطنيها دون تعويضهم.

رئيس هيئة قناة السويس: لا نسمح بدخول أى سفينة غير مطابقة للمواصفات

نفى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ما تداوله البعض بشأن أن حادث السفينة الجانحة كان سببه كون غاطس السفينة كبيرًا، وأن أعماق القناة غير مناسبة وحمولتها أكبر من مساحة القناة، مشددًا على أن ذلك غير صحيح، لأن غاطس السفينة 15 مترًا ونصف، والقناة تستوعب حتى 17 مترًا و40 سم والأعماق 24 مترًا.