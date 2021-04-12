ضبط مدير مصنع بحوزته 57 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن مصنع لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص، بمحافظة المنوفية، بحوزته (57000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة "منتج نهائي وتحت التجهيز" – 2 طن "أقمشة غير منسوجة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" – 300 كيلو جرام " أستيك" مستلزمات إنتاج – 10 ماكينة أدوات إنتاج) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.