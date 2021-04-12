إحباط ترويج 22 طن مخللات فاسدة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المُكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1146 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص، بمحافظة المنوفية، بحوزته (22٫4 طن "مخللات" معبأة داخل براميل وعبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية وغير مسجلة بدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية منتج نهائي – 7 طن "ملح سياحات" محظور استخدامه في الأغراض الغذائية وغير صالح للاستهلاك الآدمي ويشكل خطراً على الصحة العامة "مستلزمات إنتاج" – 10000 ملصق مدون عليه العلامة الوهمية مستلزمات تعبئة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.