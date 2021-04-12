خلال 24 ساعة.. الداخلية تنفذ 60 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (164 قطعة سلاح ناري، بحوزة 135 متهمًا).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نفذت الحملات 60401 حكم قضائي متنوع، بإجمالي 4977 محكوم عليهم.

ونجحت الحملات في ضبط 186 قضية مخدرات، بإجمالي 201 متهمًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.