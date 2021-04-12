"الأمن العام": ضبط 164 قطعة سلاح ناري و186 قضية مخدرات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 164 قطعة سلاح ناري، و186 قضية مخدرات، وتنفيذ 60401 حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية.

كما ضبط 20 متهمًا من ممارسي أعمال البلطجة، و297 دراجة نارية مخالفة، و24447 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.