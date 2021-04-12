بزعم تسفيره للخارج.. ضبط عامل استولى على أموال شخص في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية عامل؛ لاستيلائه على أموال أحد المواطنين بمحافظة سوهاج بزعم تسفيره لإحدى الدول للعمل بها.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم تسفيره لإحدى الدول للعمل بها.

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج) بممارسة نشاطاً احتيالياً في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكي تحت هذا الزعم، وتوفير فرصة عمل له بها، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالي المستولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.