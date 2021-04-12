النواب يوقعون على إقرار قبل الحصول على التطعيم ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وقع أعضاء مجلس النواب، قبل حصولهم على لقاح التطعيم ضد كورنا، استمارة الموافقة على الحصول على اللقاح والتي تضمن عبارة "تحت تصريح الطوارئ".

توافد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، من أجل الحصول على لقاح والتطعيم ضد فيروس كورنا.

ووجه المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، الشكر والتقدير للدولة والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية لاستجابة الحكومة ممثلة، لمطالب أعضاء البرلمان بالتطعيم بلقاح كورونا، قائلا: "نوجه خالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء ووزير شئون المجلس النيابية، وأشكر الحكومة للاستجابة السريعة لتوفير اللقاح لأعضاء المجلس.

وقال: نأمل بعد الجرعة الأولى أن يستمر اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وحتى بعد الجرعة الثانية لأن هذا الفيروس لعين وشرس، وبإذن الله يكتمل التطعيم لجميع حضراتكم".​​