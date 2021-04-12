مهن الصحابة.. أسامة الأزهري يقدم رجال حول الرسول على"DMC " في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يقدم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، برنامج " رجال حول الرسول" صلى الله عليه وسلم طوال شهر رمضان على فضائية CBC في تمام الساعة ٥:٤٥ مساء.

ويدور البرنامج حول المهن التي امتهنها الصحابة منذ العهد النبوي، حيث يهتم الأزهري طوال حلقاته بالتفتيش عن المهن والحرف التي عمل بها الصحابة رضي الله عنهم ويستخرجها ويوضح المهن المماثلة لها في العصر الحالي.

ويستهدف الأزهري كيف كانت صناعة المؤسسات في العهد النبوي، ويعرض جانبًا جديدًا من الهدي النبوي في البناء و العمران.

وكان الدكتور أسامة الأزهري قد سجل 3 مواسم من برنامجه رؤى على فضائية دي ام سي، الموسم الأول تناول فيه كيفية نشأة التيارات الدينية المتشددة ومقارنة أفكارها ومبادئها بما جاء في صحيح الدين الإسلامي بهدف محاربة الأفكار الظلامية المتطرفة.

وجاء الموسم الثاني من برنامجه رؤى تحدث فيه عن شجرة القيم وتناول فيه قيم المصداقية والإتقان، والإحسان وصناعة القمم، والإنسانية، والعمران، والوحدة، وجمع الشمل، وقيمة التعليم والهمة، حتى وصل إلى 30 قيمة غالية من القرآن الكريم.

وقدم في الموسم الثالث تجارب حياة عدد كبير من الشخصيات في مختلف المجالات ، وعرض بقدرة ابداعية وبساطه تجارب حياتهم الناجحة كل في مجاله بعد تفتيش وبحث دقيق ومدى الاستفادة منها في حياتنا المعاصرة كما تناول كيفية انطلاق الحركة العلمية حيث سجل حلقات أمام الأهرامات ومكتبة الإسكندرية والقناطر الخيرية وقصر محمد علي باشا، وغيره من المعالم التاريخية في مصر والتي تداولتها السوشيال ميديا بشكل كبير.