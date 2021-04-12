بعد حادث كندا.. مرصد الأزهر يعرب عن قلقه من تصاعد وتيرة استهداف المسلمين ودور عبادتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، متابعة ردود الفعل الغاضبة للجاليات المسلمة في كندا بعد تعرض أحد المساجد شرق مونتريال لإطلاق نار.

ونظم عدد من المسلمين والمسؤولين وقفة، الجمعة 9 أبريل، أمام المسجد لإدانة هذا الهجوم الغاشم، ودعا المشاركون فيها، حكومة إقليم "كيبيك" برئاسة فرانسوا ليغولت، إلى تحمل مسؤوليتها حيال هذا الاعتداء العنصري.

وأعرب مرصد الأزهر، في بيان له، الاثنين، عن قلقه الشديد إزاء تصاعد وتيرة هذه الأعمال العدائية ضد المسلمين ودور العبادة، لا سيما أنها تأتي قبل أيام قليلة من بداية شهر رمضان المعظم.