"هيكل" يهنئ شيخ الأزهر الشريف بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

بعث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء نص البرقية كالتالي:

يشرفنى أن أنتهز هذه الفرصة لكي أهنئ فضيلتكم والشعب المصرى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، آملا أن يعيده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

متمنيا لكم ولمصرنا الحبيبة ولأزهرنا الشريف كل التوفيق والتقدم والازدهار، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.​