الموالح في المقدمة.. ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 2.2 مليون طن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 2.2 مليون طن حتى الآن بزيادة حوالي 10% عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقًا للتقرير الذي تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي.

وقال "القصير"، إن الصادرات بلغت 2 مليون و209 ألف و800 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم.

وأضاف وزير الزراعة، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 235 ألف 100 طن، بالإضافة إلى تصدير 400 ألف 590 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 82 ألف و149 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 46 ألف و11 طنا، في حين احتلت الفراولة على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 17 ألف و 534 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 17 ألف و13 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 11 الف و 215 طنا، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 9 آلاف و 773 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 6 آلاف و 374 طنا، بينما حصل الرمان على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6 آلاف و229 طنا، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 3409 طنا، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 296 طنا.

يذكر أن الأسواق اليابانية استقبلت الأسبوع الماضي، أول شحنة برتقال مصري بعد مفاوضات طويلة قامت بها وزارة الزراعة متمثلة في الحجر الزراعي واستيفاء كافة المواصفات الفنية اليابانية الشديدة الأمر الذي يؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية التي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم.