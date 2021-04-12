شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ⁧‫سامح شكري، وزير الخارجية، الاثنين،‬⁩ نظيره الروسي ⁧‫سيرجي لافروف‬⁩ بقصر التحرير في القاهرة .

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تغريدة على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: تُواصل ⁧‫مصر‬⁩ وروسيا‬⁩ تعزيز علاقاتهما من خلال تبادل الزيارات الثنائية رفيعة المستوى حيث استقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيرة الروسي سيرجي لافروف بقصر التحرير بالقاهرة.

وأضاف أن جلسة المُباحثات الرسمية تنطلق بين الوزيرين سامح شكري ونظيره لافروف للتداول حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية للدولتيّن، فضلاً عن استعراض آليات التعاون بين البلديّن