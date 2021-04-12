شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة حول المكافحة المتكاملة لآفات ثمار نخيل في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة في الوادى الجديد، ندوة بمركز الخارجة عن المكافحة المتكاملة لآفات ثمار نخيل البلح، بحضور الدكتور صلاح محمود جميل، مدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالمحافظة، وذلك استعدادًا لإطلاق طفيل التريكوجراما بحقول نخيل البلح للموسم الحادي عشر بالتعاون بين معهد بحوث وقاية النباتات ومديرية الزراعة بالوادي الجديد.

وشارك في فعاليات الندوة المهندس محمد كامل، وكيل مديرية الزراعة، المهندس جابر عبدالخالق مدير الإدارة الزراعية بالخارجة، المهندس محمد عبدالحافظ وكيل إدارة المكافحة بالمديرية.

تناول الدكتور مجد المرسي أهمية التعاون بين جميع الجهات التنفيذية والبحثية على أرض محافظة الوادي الجديد من اجل الارتقاء بزراعة نخيل البلح وتوفير كل السبل للوصول لمنتج خالي من التلوث وذو جودة عالية.

وتحدث في الندوة الدكتور أحمد أمين سيد أحمد ( معهد بحوث وقاية النباتات) والمشرف على معامل طفيل التريكوجراما بالوادى الجديد عن أهم آفات الثمار مثل دودة البلح الكبري ( ثاقبة العراجين ) ودودة البلح الصغري ( الحميرة ) وأبودقيق الرمان وحشرة الإفستيا وآفة الغبيرة، مشيرا إلى أهمية المكافحة المتكاملة مشتملة المكافحة الميكانيكية واستخدام المركبات الحيوية كبدائل للمبيدات للسيطرة والحد من الاصابة بهذه الآفات.

وأوضح الدكتور صلاح محمود جميل ( معهد بحوث وقاية النباتات ) ومدير معمل طفيل التريكوجراما بمركز الخارجة أهمية استخدام طفيل التريكوجراما في المكافحة الحيوية لآفات ثمار نخيل البلح، ودور معامل تربية الطفيل بالمحافظة (الخارجه والداخله ) على مدار 10 أعوام سابقة والمساحات التي تم اطلاق الطفيل بها وكذلك موعد الإطلاق والإحتياطات اللازمة لنجاح عملية الإطلاق من أجل الحصول على منتج خالى من الإصابة وآمن من متبقيات المبيدات وذو جودة عالية وكذلك الحفاظ على البيئة من التلوث على مستوى المحافظة. وهذا يؤدى إلى رفع القيمة التسويقية لثمار البلح بالوادى الجديد.