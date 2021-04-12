شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة قدوم شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء نص البرقية كالتالى: يشرفنى أن أنتهز هذه الفرصة لكى أهنئ فضيلتكم والشعب المصرى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، آملا أن يعيده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

متمنيا لسيادتكم ولمصرنا الحبيبة ولأزهرنا الشريف كل التوفيق والتقدم والازدهار، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.