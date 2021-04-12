إزالة تعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة فى جنوب الأقصر 

شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة فى جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت منى أحمد، سكرتير قرية الحبيل، بمركز البياضية برئاسة محمد صحصاح، رئيس المركز، بحملة لإزالة تعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة عبارة عن مباني بدون ترخيص وبناء سور بالطوب الأبيض وأعمدة بمساحة ٢ قيراط تقريبا، وتم تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض.
قاد الحملة كلا من عبدالمحسن ربيع نائب رئيس المدينة ورافقه مشرف التنظيم بالمدينة والقرية ومشرفي الجمعية الزراعية، وتمت الإزالة على كامل المسطح واعادة الشئ لأصله.
وتمت إحالة المتعدى إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على أراضي أملاك الدولة.
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