شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة فى جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت منى أحمد، سكرتير قرية الحبيل، بمركز البياضية برئاسة محمد صحصاح، رئيس المركز، بحملة لإزالة تعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة عبارة عن مباني بدون ترخيص وبناء سور بالطوب الأبيض وأعمدة بمساحة ٢ قيراط تقريبا، وتم تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض.

قاد الحملة كلا من عبدالمحسن ربيع نائب رئيس المدينة ورافقه مشرف التنظيم بالمدينة والقرية ومشرفي الجمعية الزراعية، وتمت الإزالة على كامل المسطح واعادة الشئ لأصله.

وتمت إحالة المتعدى إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على أراضي أملاك الدولة.