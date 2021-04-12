شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بني سويف تحصد الميدالية البرونزية في بطولة الجامعات المصرية للإسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على الميدالية البرونزية في بطولة الجامعات المصرية للإسكواش والتي أقيمت في النادي الاجتماعي بالسادس من أكتوبر بمشاركة خمسة لاعبين من كلية التربية الرياضية.

وأشاد رئيس الجامعة، بالجهد المبذول من قِبل كلية التربية الرياضية، والإدارة العامة لرعاية الشباب، والطلاب في الحصول على مركز متقدم في هذه البطولة، موجهاً الشكر لهم ومؤكدًا على اهتمام الجامعة بالجانب الرياضي وتشجيع الطلاب بشكل دائم ومستمر لتتمكن الجامعة من تخريج أجيال جديدة ونماذج مشرفة قادرة على المنافسة والمساهمة في بناء الوطن.

وأوضح الدكتور منصور أن الجامعة لن تدخر جهداً لتقديم كافة أشكال الدعم لأبناء الجامعة المتفوقين رياضياً في كافة الألعاب الرياضية لمواصلة مسيرتهم وتحقيق المراكز الأولى، وأن الجامعة تعمل دائماً على تهيئة الأجواء المناسبة لكل الطلاب لحصد الميداليات والفوز بالبطولات المتنوعة.

وقدم رئيس جامعة بني سويف التهنئة للطلاب الفائزين، وهم مي صلاح، ومصطفى محمود، وعبدالرحمن جمال، ومحمود محمد تهامي، ورغده محمد عبدالستار مشيداً بأدائهم ومتمنياً بذل مزيد من الجهد للحصول على الميدالية الذهبية في البطولة القادمة.