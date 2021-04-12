شكرا لقرائتكم خبر عن فريقان من «الجودة» في جامعة الإسكندرية لتجديد اعتماد كليتي طب الأسنان والهندسة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار فريقان من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، جامعة الاسكندرية الاثنين، لتجديد الاعتماد لكليتى طب الأسنان والهندسة.

وأجرى الفريق الأول زيارة لتجديد اعتماد كلية طب الأسنان، والفريق الثانى لزيارة اعتماد برنامجى هندسة القوى والآلات الكهربية، وهندسة الاتصالات والالكترونيات بكلية الهندسة.

وقال الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة في جامعة الاسكندرية، أنه دار خلال اللقاء مناقشة سبل دعم الجامعة لكلتا الكليتين لتطوير البرامج الدراسية بها للحصول على الاعتماد، موضحاً أن الجامعة تقدم كل المتاح لاستيفاء معايير الاعتماد بكليات ومعاهد الجامعة واستكمال الإنشاءات والبنية التحتية بها.

حضر اللقاء إلى جانب عميد كلية الهندسة، الدكتـور أحمـد عبدالحكيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور كمال متولى مدير مركز ضمان الجودة، والدكتورة إجلال موسى مدير وحدة ضمان الجودة بكلية طب الأسنان، والدكتورة شيرويت الغلمى مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة.

فريقان من "الجودة" فى جامعة الاسكندرية لتجديد اعتماد كليتي طب الأسنان والهندسة (صور)

فريقان من "الجودة" فى جامعة الاسكندرية لتجديد اعتماد كليتي طب الأسنان والهندسة (صور)

فريقان من "الجودة" فى جامعة الاسكندرية لتجديد اعتماد كليتي طب الأسنان والهندسة (صور)