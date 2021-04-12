شكرا لقرائتكم خبر عن الفوانيس تتحدى كورونا في «الخيامية»: «الخشبية» تتصدر وإقبال كبير على زينة رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد شارع الخيامية بالقاهرة إقبالاً كبيرًا من الجمهور قبل ساعات من حلول شهر رمضان المبارك، مقارنة بالعام الماضي.

وأكد عدد من التجار، خلال جولة الإعلامية لميس سلامة مقدمة برنامج «صباح البلد»، المُذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الإثنين، داخل أشهر شارع لبيع زينة رمضان، أن إقبال المواطنين لشراء «زينة رمضان» أكثر من العام الماضي الذي شهد ركودا بسبب جائحة كورونا. وقال شريف، وهو تاجر زينة رمضان، إنه يسعى كل عام لتجديد المنتج المعروض لكي لا يمل المستهلك من المنتجات المعروضة.

موضحا أن المنتجات الجديدة خلال هذا العام عبارة عن مفروشات مطبوع عليها شخصيات كرتونية مختلفة عن الأعوام السابقة من حيث الألوان الجديدة. وأشارت مروة، بائعة بشارع الخيامية، إلى أن الفوانيس الخشبية تلقى إقبالا من الجمهور هذا العام بالإضافة إلى عدة أشكال جديدة تمزج بين الكلاسيك والحداثة.