شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة العربية للتصنيع يكشف تفاصيل توفير ألف عربة بضائع للسكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع الاثنين، أن الصناعات الصغيرة هي قاطرة الاقتصاد ولهذا كان توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح المصانع ودعم الشباب، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بالإسراع في الإنجازات وتجاوز العقبات لأن الدولة تتحول بشكل كبير وستكون الفترة المقبلة بها إجراءات سريعة أكثر فيما يخص قطاع الصناعة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج «هذا الصباح» الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة «إكسترا نيوز»، الاثنين، أن الهيئة ستورد عربات نقل البضائع وهذا يدل على مدى اهتمام الدولة بتوطين الصناعة وإعطائها الفرصة الكاملة للمنافسة عالميًا، حيث تم الاتفاق على توفير ألف عربة بضائع للسكة الحديد مختلفة الأنواع، مشيرًا إلى أن هناك زخًم ضخم لتطوير الطرق والكباري ووسائل النقل.

وأضاف أن مصنع الهيئة يخضع الآن للتطوير والتجديد والهيئة باعتبارها كيان ملك الدولة ووطني ويمتلك قاعدة صناعية قوية فهي تعتبر نفسها ظهير صناعي للدولة وتشارك بإمكاناتها وفنييها في كل المشروعات الموجودة لتوفير المكونات للسوق المحلي بدلًا من التدبير الخارجي، كما أنها تتبنى الشباب وأفكارهم وهي تفتح أبوابها لهم دائمًا لتقديم كل الإمكانيات المتاحة.