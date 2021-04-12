شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو موعد سحور أول يوم رمضان؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر المصري اليوم موعد السحور في أول يوم رمضان عام 2021 كذلك موعد الإفطار في أول يوم رمضان، خاصة مع بدء العديد إعادة ضبطه يومه ليتوافق مع موعدي السحور والإفطار في شهر رمضان.

وأعلنت دار الإفتاء أن يومَ الاثنين الموافقَ 12 إبريلَ، لعام 2021 ،هو المتمِّمُ لشهرِ شعبانَ لعامِ 1442 من الهجرة، وأن يومَ الثلاثاءِ 13 شهرِ إبريلَ: هو أولُ أيامِ شهرِ رمضانَ لعامِ 1442 الهجرة.

وتعود المصريين السحور في رمضان قبل موعد آذان الفجر وعلى هذا يبحث العديد عن موعد السحور أول يوم رمضان 2021، في محركات البحث على الانترنت وكل من مواطن في محافظته يبحث عن موعد آذان الفجر فيها.

وعلى المواطن في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة ضبط موعد سحور رمضان على الساعة 4 فجرًا، أما الإسكندرية 4.3 فجرًا، وفي محافظة أسوان 4.4.

موعد إفطار رمضان لعام 2021 هو سؤال يتردد على محرك البحث جوجل، لتحديد موعد انتهاء الصيام.

وعدد ساعات الصوم في أول رمضان لعام 2021 تصل إلى 14 ساعة و41 دقيقة، حيث يحين موعد آذان المغرب في تمام الساعة 6:21.