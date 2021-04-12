شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم سيارة بشجرة.. مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكي بشجرة على الطريق الزراعي السريع فى فى نطاق مركز إيتاي البارود فى محافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود باصطدام سيارة ملاكي بشجرة علي طريق «القاهرة-الإسكندرية» الزراعى السريع، إتجاه القاهرة، أمام قرية التوفيقية فى نطاق المركز.

أسفر الحادث عن وفاة «بسام .م» 43 سنة، طنطا، و«أسامة .ع» 16 سنة، طنطا، وإصابة «شادي .م» 19 سنة، بجروح فى الرأس واليد وكدمات متفرقة، و«مروان .أ» 25 سنة، اشتباه فى نزيف بالمخ وكدمات متفرقة.

تم نقل المتوفين إلي ثلاجة حفظ الموتي فى مستشفى إيتاي البارود المركزى، والمصابين إلي ذات المستشفى لعمل الاسعافات الأولية اللازمة.