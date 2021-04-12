شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لتدريب طلاب كلية الاستزراع المائي بالعريش مهارات عملية الإبحار والصيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدت كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية بجامعة العريش خطة لتدريب الطلاب وذلك على ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمي والمعهد القومى لعلوم البحار، والذي وقعه أمس الأحد، الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم والبحث العلمى والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بحضور الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وأشار الدكتور أشرف الدكر، عميد كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية بجامعة العريش إلى أنه على هامش البروتوكول تم عقد اجتماع رباعي يضم كل من: رئيس جامعة العريش، ورئيس المعهد، وعميد الكلية، والدكتورة عبير السحرتي، رئيس لجنة خدمة المجتمع بالمعهد، وذلك لوضع تصور للعمل في المرحلة القادمة في ضوء توجهات الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص تنفيذ أول رحلة تدريبية على السفينتين: سلسبيل واليرموك، مؤكدين على ضرورة إكساب الطلاب المهارات المهنية اللازمة لعملية الإبحار والصيد في ضوء استخدام أجهزة السونار الحديثة لكشف تجمعات الأسماك وصيدها وتجهيزها للتسويق وتصنيعها على ظهر المركب، وذلك تنفيذا للخطة الاستراتيجية 2030.

وأضاف أنه تم استعراض إمكانيات المعهد في تدريب طلاب كلية الاستزراع والمصايد البحرية، بالإضافة إلى خدمة المجتمع السيناوي وما يرتبط به من خطط زيادة إنتاجية بحيرة البردويل وزيادة موسم الصيد بالبحيرة ليشمل العام كله دون توقف للصيد، كما تم تقديم نماذج للأقفاص البحرية من تصنيع الهيئة العربية للتصنيع رخيصة الثمن.

واستعرض الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إمكانيات المعهد التي تخدم محافظة شمال سيناء بشأن التنمية في مجالات البيئة والاستزراع السمكي والمصايد، إلى جانب الدور الذي يقوم به المعهد في تنمية بحيرة البردويل، وكذلك آليات حل المشكلات بالبحيرة والمنطقة المحيطة بها فضلاً عن وضع خطة لزيادة إنتاجية البحيرة.