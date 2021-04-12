شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير «الذات».. دورة تدريبية للعاملين بشركة مياه الشرب في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أولى الدورات التدريبية السلوكية، لتعزيز السلوك الإيجابي في نفوس العمالة الحرفية، وتدعيم التواصل والانتماء لدى العاملين تماشيًا مع توجه الدولة نحو دعم السلوك الإيجابي لدى العاملين بالدولة.

واستهدفت الدورة التدريبية تنمية المهارات السلوكية وتطوير«الذات» لعدد من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تحت تنفيذ واشراف من الادارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة وشركة القليوبية، لتتناول موضوعات عدة منها «النضج الانفعالي والنضج الوجداني وبناء الشخصي المتزنة» في خطوة غير مسبوقة ترتكز على بناء الجانب السلوكى للعاملين

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، الاثنين، أهمية المورد البشرى لتطوير والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وما يلزمه من بناء القدرات المعرفية والسلوكية جنبا إلى جنب مع تنمية المهارات العلمية والفنية.

وأبدى المشاركين رغبتهم في المشاركة، والتحمس الشديد لتطوير ذاتهم وسلوكياتهم والعمل بشكل إيجابي ما ينعكس على فعالية وكفاءة العمل بالشركة.

وقال الدكتور محمد سعيد منصور، استشاري تطوير المنظمات بأهمية تطوير وتأهيل العمالة المعاونة سلوكيًا، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه على مستوى قطاعات الدولة، ويرى أن هناك علاقة طردية بين تحسين الرؤية الإدراكية وبناء الشخصية المتزنة للعامل من جهة، وبين زيادة الفاعلية الإنتاجية والرضاء الوظيفي من جهة أخرى.

دورات سلوكيه للعاملين بشركة مياه الشرب فى القليوبية

دورات سلوكيه للعاملين بشركة مياه الشرب فى القليوبية